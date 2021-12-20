Знаменитый советский и украинский композитор Владимир Быстряков на Украине считается "российскомовным". О том, как Быстрякова принуждением отлучили от большой сцены, он рассказал в интервью Украина.ру

"Российскомовным" композитора называют в украинской биографической статье на "Википедии", пояснил Быстряков.

«Понимаете, мое творчество оказалось не нужно Украине, меня, по сути, отлучили от большой сцены, но в основном по причине моего русскоязычного песенного творчества и из-за моей позиции неприятия запрета русскоязычной культуры в Украине, но я не склонен приспосабливаться к политической моде. По этой же причине не терплю людей с гибкими принципами, выражается это в том, что я просто не подаю руки таким людям», — сказал Быстряков.

Отказ от русского языка и культуры для собеседника издания неприемлем. «Гигиеническая прокладка». Быстряков о том, чем закончится затея США сдать Украину в руки Великобритании © rian.com.ua

«Ну и для меня отказ от моей языковой культуры сродни отказа от мамы с папой, а у нас это сейчас очень поощряется, потому что у нас подрезают корни: нас лишили нашей истории, наших героев, наших побед, а вместо этого суют сфальсифицированные факты, героев, которых мы в жизни никогда не видели и не знаем», — заявил композитор.

Быстряков отметил, что остаётся "на плаву" благодаря интернету, и несмотря на то, что его отлучили от сцены, его музыка звучит в соцсетях.

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