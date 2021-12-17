Единой Украины не существует, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: России нужно не бомбить Украину, а брать ее территорию под контроль © РИА Новости, Нина Зотина

«Единой Украины не существует. Если на западе Украины будет серьезное сопротивление, то на юго-востоке Украины не только не будут воевать, но и будут приветствовать возможность воссоединения с Россией либо в прямом формате как Крым, либо в косвенном формате как Белоруссия», — сказал Марков.

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