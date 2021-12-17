Ранее были обнародованы результаты опроса Киевского международного института социологии, согласно которым в случае вторжения российских военнослужащих в их населенный пункт готовы 50,2% респондентов, из которых воевать готов лишь каждый третий украинец (33,3% опрошенных), а еще 21,7% готовы протестовать или высказывать гражданское неповиновение.
«Единой Украины не существует. Если на западе Украины будет серьезное сопротивление, то на юго-востоке Украины не только не будут воевать, но и будут приветствовать возможность воссоединения с Россией либо в прямом формате как Крым, либо в косвенном формате как Белоруссия», — сказал Марков.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.