США не будут заключать с Россией «договор о ненападении». Они придерутся к какой-то мелочи, заявят, что Россия является стороной конфликта, а, следовательно, нужно давать гарантии безопасности Украине, причем эти гарантии будут ограничивать безопасность России, считает директор Института политических исследований Сергей Марков

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Украина.ру

Ранее МИД РФ на своем официальном портале опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Документы включают в себя более 10 пунктов, в числе которых отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной, а также не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности.

- Сергей Александрович, пойдут ли США и НАТО хотя бы на часть условий российской стороны?

— Они сейчас будут изучать этот документ. Но я думаю, что они придерутся к нескольким пунктам и сделают все, чтобы договор не заключать. Они считают, что никаких обязательств по безопасности России они брать на себя не должны. Это для них принципиально. К сожалению, не будет никаких позитивных продвижений.

Россия таким образом действует в рамках современной дипломатии, когда публично называет эти пункты. Но они обязательно придерутся к какой-то мелочи, когда кто-то на суде сказал, что в Донбассе есть российские войска, заявят, что Россия является стороной конфликта, а, следовательно, нужно давать гарантии безопасности Украине.

Причем они будут стараться записать эти гарантии безопасности Украине в таком максимальном объеме, чтобы максимально ограничить безопасность России.

- Ранее Столтенберг заявил, что НАТО продолжает расширение и не планирует останавливаться в нем даже вопреки возражениям России. Он не исключил присоединения Украины к альянсу и напомнил, что в НАТО уже приняли Черногорию и Северную Македонию, несмотря на протесты Москвы. Россия действительно готова уничтожать объекты натовской инфраструктуры на Украине?

— Трудно сказать. Я не знаю, насколько эти бомбардировки будут выгодны для нас.

По моим оценкам, до 70% украинской армии перейдут на сторону России, если у них будут полные гарантии безопасности их семей. Им нужно чтобы их родных и близких перевезли на территорию, контролируемые пророссийские силы, где бы их не достали СБУ и неонацистские организации, которые являются неотъемлемой частью современного террористического украинского государства.

Если же семьи украинских солдат и офицеров будут в заложниках, то они будут воевать и любые бомбардировки приведут к взлету ненависти к России, который будет максимально использоваться.

Поэтому нужно не бомбить Украину, а брать ее территорию под контроль.

- Прокомментируйте, в таком случае, данные опроса КМИС, что оказывать сопротивление в случае вторжения российских военнослужащих в их населенный пункт готовы 50,2% респондентов, из которых воевать готов лишь каждый третий украинец (33,3% опрошенных), а еще 21,7% готовы протестовать или высказывать гражданское неповиновение. Это много или мало?

— Единой Украины не существует. Если на западе Украины будет серьезное сопротивление, то на юго-востоке Украины не только не будут воевать, но и будут приветствовать возможность воссоединения с Россией либо в прямом формате как Крым, либо в косвенном формате как Белоруссия.

- Какую политику будут проводить США на Украине в 2022 году и как Украина будет маневрировать в новых условиях?

Владимир Жарихин: США нужна передышка, чтобы голова по поводу Украины перестала болеть © РИА Новости, Владимир Трефилов

Многие эксперты допускают ошибку, когда говорят, что Зеленский не хочет выполнять Минские соглашения и США должны его доставить. Ничего подобного. Зеленский мечтает реализовать Минские соглашения, потому что эти договоренности превратили бы Донбасс в нечто вроде Приднестровья.

Если бы он выполнил Минские соглашения, он стал бы сверхпопулярным политиком, который принес мир на Украину, и победил бы на следующих выборах с триумфом в первом туре.

Но Вашингтон хочет, чтобы продолжалась война между русскими и украинцами, поскольку именно на этой крови он превращает Украину в АнтиРоссию. Это Вашингтон запрещает их выполнять.

И ультиматум Путина Байдену заключается в том, чтобы снять этот запрет и позволить марионеточному киевскому режиму реализовать Минские соглашения.

- При каких условиях Байден выполнит это требование?

— Пока он не согласился. Пока они ведут переговоры. Но пока они будут делать то же, что и обычно, притворяясь, что они хотят выполнения Минских соглашений, но фактически выступать против.