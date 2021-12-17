Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее МИД РФ на своем официальном портале опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Документы включают в себя более 10 пунктов, в числе которых отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной, а также не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности.
- Сергей Александрович, пойдут ли США и НАТО хотя бы на часть условий российской стороны?
— Они сейчас будут изучать этот документ. Но я думаю, что они придерутся к нескольким пунктам и сделают все, чтобы договор не заключать. Они считают, что никаких обязательств по безопасности России они брать на себя не должны. Это для них принципиально. К сожалению, не будет никаких позитивных продвижений.
Россия таким образом действует в рамках современной дипломатии, когда публично называет эти пункты. Но они обязательно придерутся к какой-то мелочи, когда кто-то на суде сказал, что в Донбассе есть российские войска, заявят, что Россия является стороной конфликта, а, следовательно, нужно давать гарантии безопасности Украине.
Причем они будут стараться записать эти гарантии безопасности Украине в таком максимальном объеме, чтобы максимально ограничить безопасность России.
- Ранее Столтенберг заявил, что НАТО продолжает расширение и не планирует останавливаться в нем даже вопреки возражениям России. Он не исключил присоединения Украины к альянсу и напомнил, что в НАТО уже приняли Черногорию и Северную Македонию, несмотря на протесты Москвы. Россия действительно готова уничтожать объекты натовской инфраструктуры на Украине?
— Трудно сказать. Я не знаю, насколько эти бомбардировки будут выгодны для нас.
По моим оценкам, до 70% украинской армии перейдут на сторону России, если у них будут полные гарантии безопасности их семей. Им нужно чтобы их родных и близких перевезли на территорию, контролируемые пророссийские силы, где бы их не достали СБУ и неонацистские организации, которые являются неотъемлемой частью современного террористического украинского государства.
Если же семьи украинских солдат и офицеров будут в заложниках, то они будут воевать и любые бомбардировки приведут к взлету ненависти к России, который будет максимально использоваться.
Поэтому нужно не бомбить Украину, а брать ее территорию под контроль.
- Прокомментируйте, в таком случае, данные опроса КМИС, что оказывать сопротивление в случае вторжения российских военнослужащих в их населенный пункт готовы 50,2% респондентов, из которых воевать готов лишь каждый третий украинец (33,3% опрошенных), а еще 21,7% готовы протестовать или высказывать гражданское неповиновение. Это много или мало?
— Единой Украины не существует. Если на западе Украины будет серьезное сопротивление, то на юго-востоке Украины не только не будут воевать, но и будут приветствовать возможность воссоединения с Россией либо в прямом формате как Крым, либо в косвенном формате как Белоруссия.
- Какую политику будут проводить США на Украине в 2022 году и как Украина будет маневрировать в новых условиях?
- США будет проводить ту же самую политику постепенного превращения Украины в АнтиРоссию с помощью террора и пропаганды. Они рассматривают политику предыдущих лет как успешную. Сопротивление этому режиму подавлено путем террора, часть элит подкуплена.
Многие эксперты допускают ошибку, когда говорят, что Зеленский не хочет выполнять Минские соглашения и США должны его доставить. Ничего подобного. Зеленский мечтает реализовать Минские соглашения, потому что эти договоренности превратили бы Донбасс в нечто вроде Приднестровья.
Если бы он выполнил Минские соглашения, он стал бы сверхпопулярным политиком, который принес мир на Украину, и победил бы на следующих выборах с триумфом в первом туре.
Но Вашингтон хочет, чтобы продолжалась война между русскими и украинцами, поскольку именно на этой крови он превращает Украину в АнтиРоссию. Это Вашингтон запрещает их выполнять.
И ультиматум Путина Байдену заключается в том, чтобы снять этот запрет и позволить марионеточному киевскому режиму реализовать Минские соглашения.
- При каких условиях Байден выполнит это требование?
— Пока он не согласился. Пока они ведут переговоры. Но пока они будут делать то же, что и обычно, притворяясь, что они хотят выполнения Минских соглашений, но фактически выступать против.