Ведущий украинского парламентского канала «Рада», политтехнолог Владимир Петров записал видеообращение с извинением в адрес Ангелы Меркель. В пятницу, 17 декабря ролик показали в эфире канала «Рада»

В извинении ведущий отметил, что позволил себе «неприятное и бестактное» высказывание по отношению к бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Зеленский подтвердил, что Германия заблокировала поставку оружия Украине © скриншот видео Офіс Президента України

На канале «Рада» он после сюжета о компании, заказавшей татуировку церкви на спине свиньи, сказал: «А сейчас о настоящем свинстве» — и заговорил о Меркель и президенте США Джо Байдене.

А в программе «Петров live» на канале ISLND TV он заявил зрителям следующее: «…Именно Ангела Меркель заблокировала поставки в Украину оружия натовского… Никто из украинцев не будет против, если вы поймаете Меркель и набьете ей на спине эту церковь с куполами».

Ранее Германия заблокировала поставки Украине по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем. По данным

издания Bild, на использовании в данном вопросе права вето Германии настояла именно Ангела Меркель.