Писатель Захар Прилепин прокомментировал много лет не утихающие споры о необходимости захоронить Владимира Ленина. Соответствующий ответ он дал журналистам на стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» 17 декабря

«Я прошу всех людей, которые православные, либералы, националисты, монархисты, успокоиться», — сказал Прилепин.

Мгновенная карма: Ярош раздел цыганок в центре Киева за воровство © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Колониальные империи пали в результате возникновения советской империи. Ленин для Латинской Америки, для азиатских стран, для Африки — полубожество», — пояснил Прилепин.

Причиной для очередного разговора про захоронение Ленина стал опрос SuperJob, проведенный в сентябре этого года. Аналитики выяснили, что 40% респондентов за скорейшее захоронение вождя, 22% считают, что нужно оставить тело Ленина в Мавзолее, а 17% выступили за захоронение только тогда, когда «уйдет поколение, для которого он по-прежнему дорог».