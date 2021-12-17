«Я прошу всех людей, которые православные, либералы, националисты, монархисты, успокоиться», — сказал Прилепин.
Писатель заявил, что Ленин до сих пор — «конвертируемый бренд России» и «символ борьбы с колониализмом».
«Колониальные империи пали в результате возникновения советской империи. Ленин для Латинской Америки, для азиатских стран, для Африки — полубожество», — пояснил Прилепин.
Причиной для очередного разговора про захоронение Ленина стал опрос SuperJob, проведенный в сентябре этого года. Аналитики выяснили, что 40% респондентов за скорейшее захоронение вождя, 22% считают, что нужно оставить тело Ленина в Мавзолее, а 17% выступили за захоронение только тогда, когда «уйдет поколение, для которого он по-прежнему дорог».