Украинцам следует постепенно сокращать потребление газа, сказал глава компании «Нафтогаз» в эфире ток-шоу «Право на власть» 16 декабря

Дело — дрова. Выживет ли Украина без газа и угля © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

Кроме того, по словам Витренко, «Нафтогаз» не сможет долго предоставлять топливо по действующим тарифам.

«Будет серьезный разговор и внутри страны с депутатами, которые голосуют за бюджет, который определяет источники и использование средств, и с потребителями, украинцами. Мы действительно будем садиться и решать, как проживать», — добавил руководитель «Нафтогаза».

Витренко предложил украинским коммунальным предприятиям переходить на биогаз из отходов сельхозпроизводства или переработки мусор. По его мнению, если бы потребители на Украине смогли снизить потребление газа до такого уровня, как в Польше, Украина могла бы экспортировать газ, не нуждаясь в импорте.

Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что запасы газа в ПХГ Украины сейчас «нормальные», а запасы угля «критически малы».

По данным «Оператора ГТС Украины» на 14 декабря, запасы газа в подземных хранилищах Украины опустились ниже уровня закачки.

«Оператора ГТС Украины»,состоянию на 15 декабря