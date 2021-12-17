Американцам нужны гарантии спокойствия на Украине, чтобы заняться Китаем, уверен замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«У американцев есть проблемы. Неслучайно они стали с нами разговаривать. Если бы у них не было проблемы, они бы с нами не разговаривали. Проблема состоит в том, что для того, чтобы заняться Китаем, им нужно развязать руки на Украине, чтобы в ближайшее время на Украине не было форс-мажорных обстоятельств», — сказал эксперт.

Владимир Жарихин: США нужна передышка, чтобы голова по поводу Украины перестала болеть © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Им нужно замораживание ситуации на Украине. На что им было сказано: а вы дайте обязательства, что не будете продвигать свою военную инфраструктуру в нашем направлении. У них возникла зависимость от нашего поведения, значит появилась возможность торга и нахождения компромисса», — добавил Жарихин.

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