«У американцев есть проблемы. Неслучайно они стали с нами разговаривать. Если бы у них не было проблемы, они бы с нами не разговаривали. Проблема состоит в том, что для того, чтобы заняться Китаем, им нужно развязать руки на Украине, чтобы в ближайшее время на Украине не было форс-мажорных обстоятельств», — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что кампания «Россия нападет» была придумана именно для того, чтобы Россия дала гарантии не нападать на Украину.
«Им нужно замораживание ситуации на Украине. На что им было сказано: а вы дайте обязательства, что не будете продвигать свою военную инфраструктуру в нашем направлении. У них возникла зависимость от нашего поведения, значит появилась возможность торга и нахождения компромисса», — добавил Жарихин.
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