США нужна передышка в отношениях с Россией для дальнейшего противостояния с Китаем. Это не значит, что они готовы урегулировать ситуацию в Донбассе, но им нужно время, чтобы голова по поводу Украины перестала болеть, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Украина.ру.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя беседу Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем (которую в украинских СМИ назвали «нормандским форматом без Путина»), заявил, что Киев, Париж и Берлин совместными усилиями возвращают Россию за стол переговоров.

— Владимир Леонидович, чего вообще они хотят от России, учитывая, что Москва уже не раз высказывала свою позицию и по Донбассу, и по Украине, и по другим геополитическим проблемам?

— Они хотят вернуть то, что Москва уже сделала. Москва совершенно четко сказала, что с вами говорить бесполезно, потому что Украина совершенно четко выполняет распоряжения США, а Германия и Франция фактически оправдывает любые действия Киева, которые он выполняет по распоряжению Вашингтона. Поэтому продолжение Нормандского формата совершенно бессмысленно.

Обратите внимание, что они на троих встретились, и Зеленский совершенно нагло говорил, что это «Россия не выполнила свои обещания, которые давала на прошлой четверке». Какие обещания? По пленным? А при чем тут Россия? Пленные у республик. Это откровенное вранье и откровенный перевод стрелок. А немцы и французы вместо того, чтобы сказать: «Извини, дорогой, обязательства давал ты по формуле Штайнмайера и ничего не выполнил», тоже к нему присоединились. Они совершенно потеряли субъектность в качестве арбитра. Они присоединились к украинской команде. Зачем они нам нужны?

Кого они там куда собрались возвращать? Россия уже забыла про Нормандский формат. Байден запросил следующую встречу, и как раз этот формат будет развиваться. А тот формат они провалили. И им это было совершенно четко указано, когда стало известно, что основной темой переговоров Путина и Байдена станет украинский вопрос. Этим займется Америка и Россия.

— И смогут Путин с Байденом по этому поводу договориться? Америка же не уйдет из Украины, она же дешевле Афганистана.

— У американцев есть проблемы. Неслучайно они стали с нами разговаривать. Если бы у них не было проблемы, они бы с нами не разговаривали. Проблема состоит в том, что для того, чтобы заняться Китаем, им нужно развязать руки на Украине, чтобы в ближайшее время на Украине не было форс-мажорных обстоятельств.

И они эту кампанию «Россия нападет» придумали ровно для того, чтобы Россия дала гарантии не нападать на Украину. Им нужны эти обязательства. Им нужно замораживание ситуации на Украине. На что им было сказано: а вы дайте обязательства, что не будете продвигать свою военную инфраструктуру в нашем направлении. У них возникла зависимость от нашего поведения, значит появилась возможность торга и нахождения компромисса.

Необязательно, что это получится. Все не так просто. Но ситуация такова, что Германия и Франция в любом случае оказались ни при чем.

— Почему же Франция и Германия утратили эту субъектность?

— МИД и Лавров неслучайно опубликовал переписку. Там черным по белому написано, что они, так же как Украина, отказываются от Минских соглашений. Смысл «Минска» состоит в том, что для возвращения Донбасса в состав Украины она должна измениться, став нейтральной и федеративной. А они фактически заявляют в переписке, что Донбасс должен вернуться в ту Украину, которая есть сейчас. А это совершенно неприемлемо. Потому что Донбасс ушел от той Украины, которая есть сейчас.

И коль скоро они заняли эту позицию, они не могут быть посредниками. Потому что это не компромисс, а требование капитуляции Донбасса, и они присоединились к этому требованию непублично. Потому Лавров и вывел в публичную сферу эту позицию, которая была прописана прямо и откровенно.

— Есть ли у США возможность надавить на Украину, чтобы пока они будут думать над предложением России, она не совершала провокации и против Донбасса, и против самой РФ?

— Конечно. Команды отдаются из Вашингтона. Обратите внимание, что в Киеве начались разговоры, что мы можем «найти компромисс», хотя ранее Украина никаких компромиссов не желала. «Полный вперед, труба зовет». США нужна передышка. Это не значит, что они готовы урегулировать ситуацию в Донбассе, но им нужно время, чтобы голова по поводу Украины перестала болеть.

— Есть ли в этой ситуации смысл надеяться, что Украина если не развалится, то там начнется такой кризис, что ей будет не до России с Донбассом?

— Сама собой, она не развалится. Не дадут. Сейчас модно цитировать якобы китайскую мудрость «Сиди спокойно на берегу реки, и мимо проплывет труп твоего врага», но я общался с китайцами, и они об этой фразе никогда не слышали. Откуда вы это взяли? Это манифест лентяев и бездельников, которые не желают предпринимать серьезные действия и успокаивать себя.