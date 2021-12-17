Современный украинец отличается от советского человека лишь одним - "сменой полярности". Вместо коммунизма - антикоммунизм, вместо борьбы с буржуазией - борьба с советским наследием. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

Украина — ухудшенный вариант, гротескный Советский Союз, в котором вырастили самое худшее из представлений обывателя об СССР.

«То есть поменяли плюс на минус, всё остальное осталось тем же самым.если посмотреть выступления украинских политических деятелей конца 80-х — начала 90-х годов, то, что они рассказывали об СССР — вот как в их представлении работал КГБ, как в их представлении работал партийный аппарат, как в их представлении работало государство — вот они всё это в результате вырастили на Украине», — сказал Ищенко. Путч был подделкой: Затулин объяснил, почему считает Горбачева виновным в развале СССР © РИА Новости, Леонид Палладин / Перейти в фотобанк

Средняя масса лояльного к государству населения Украины — это злая карикатура на советского человека, заключил эксперт.

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