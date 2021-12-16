Сторонники евроинтеграции заняли майдан Незалежности 21 ноября 2013 года, после того как правительство заявило о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Затем майдан стал центром противостояния радикалов и силовиков. Новая киевская власть обвинила в смерти более ста человек во время беспорядков четвертого президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут»
«Но после того, как стало понятно, что Левочкин и другие конченные олигархи, а также их шестерки типа Портного и тому подобных предали Януковича, снюхались с коллективным Западом и намерены развалить страну, я сразу сказала, что все — это конец, Украину можно хоронить. Нас ждет гражданская война и прочий трэш. Так и получилсь», — констатировала эксперт.
Первооснова государственного переворота — это предательство самого ближнего круга Виктора Януковича, которые решили, что могут вместе с Западом свергнуть его и самостоятельно править страной, но, в итоге, у них ничего не получилось, пояснила Монтян.
Жители Украины проклинают Евромайдан 2013-2014 годов, который принес стране столько бед. Они готовы отомстить всем, кто затеял переворот и пользуются его благами, но боятся публично озвучить свою точку зрения, заключила собеседница издания.
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