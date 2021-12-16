До избиения «они же детей», которое устроил Сергей Левочкин на канале Iнтер, казалось, что Евромайдан 2013-2014 годов быстро разойдется. Но после этого инцидента крах Украины стал необратим. Об этом рассказала общественный деятель и адвокат Татьяна Монтян в интервью изданию Украина.ру

Татьяна Монтян: кто она © Facebook/Татьяна Монтян Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут»

«Но после того, как стало понятно, что Левочкин и другие конченные олигархи, а также их шестерки типа Портного и тому подобных предали Януковича, снюхались с коллективным Западом и намерены развалить страну, я сразу сказала, что все — это конец, Украину можно хоронить. Нас ждет гражданская война и прочий трэш. Так и получилсь», — констатировала эксперт.

Первооснова государственного переворота — это предательство самого ближнего круга Виктора Януковича, которые решили, что могут вместе с Западом свергнуть его и самостоятельно править страной, но, в итоге, у них ничего не получилось, пояснила Монтян.

Жители Украины проклинают Евромайдан 2013-2014 годов, который принес стране столько бед. Они готовы отомстить всем, кто затеял переворот и пользуются его благами, но боятся публично озвучить свою точку зрения, заключила собеседница издания.

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