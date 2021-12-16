Несмотря на лояльность Германии, Киев продолжает давить на Берлин, при этом не учитывая его интересов, сказал немецкий политолог Александр Рар в эфире YouTube-канала Politwera 15 декабря

Посол Мельник как эталон украинской дипломатии © germany.mfa.gov.ua

В частности, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник постоянно выдвигает Берлину ультиматумы по самым разным вопросам, и если экс-канцлеру Ангеле Меркель удавалось настоять на своей позиции, новое правительство пошло на уступки, отметил политолог.

«Я удивился постановке вопроса, что конфликт на Украине не будет решен до восстановления ее территориальной целостности, включая Крым. Это уже звучит достаточно воинственно в отношении России», — сказал Рар.

Он подчеркнул, что Украина ведет «неслабую политическую игру», при этом не учитывая экономические интересы Германии и требуя не допустить запуск «Северного потока – 2».

Ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил о нарушении Россией обязательств в связи с «аннексией Крыма».