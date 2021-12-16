Восстановить доступ в администрации пытались неделю, но в итоге создали новую страницу. Раньше, как отмечают в пресс-службе города, таких проблем не было — страничка спокойно существовала в Instagram два года, и на ней ежедневно появлялась связанная с жизнью столицы полуострова информация.
Однако это не первый случай блокировки аккаунтов официальных органов российской власти в Крыму со стороны западных соцсетей. Так, в начале ноября Instagram заблокировал профиль правительства Севастополя с 10 тысячами подписчиков, а летом соцсеть Facebook отменила предоставление значка верификации аккаунту губернатора региона Михаила Развожаева. Причем сделано это было из-за жалоб украинской стороны. А накануне семилетней годовщины Крымской весны лишился своей странички в Instagram и главный телеканал полуострова «Крым 24», правда, спустя неделю блокировку сняли.
По мнению политического эксперта Николая Филиппова, такие действия администраций западных соцсетей направлены в первую очередь против собственных граждан, которые проявляют интерес к тому, что сегодня в действительности происходит на территории Крыма. А вот путь блокировок, по мнению политолога, тупиковый.
«В данном случае они идут по пути карикатурного СССР, который сами же и критиковали за «железный занавес». Сейчас они пытаются это повторить, но это путь в никуда. Человек, которому что-то интересно, и который что-то хочет узнать о Крыме, найдёт десяток новостных сайтов, где упоминается этот регион. А самое главное, сможет зайти на официальный сайт администрации Симферополя, на официальный сайт правительства Севастополя или Республики Крым и почитать там информацию о том, что обсуждается, и какие есть проблемы», — говорит Филиппов.
Блокировка аккаунтов легальной крымской власти, подчеркивает собеседник, преследует цель не только ограничить доступ к информации о Крыме, но также и исказить её, создавая негативный образ России. Вот только на самих крымчанах это практически не отражается. Доступ к любой западной соцсети в Крыму можно получить, используя пресловутый сервис VPN. Хотя и здесь возникают трудности из-за борьбы с зашифрованным соединением со стороны Роскомнадзора, признает Филиппов.
В целом же проблем вокруг всей цифровой сфере полно, причем из-за почти абсолютного господства в ней Запада — исторически сложилось, что организации по управлению Интернетом находятся в США. Однако оставить Россию без всемирной паутины Америка всё равно не сможет.
«Сегодня, в случае если за океаном рванут рубильник и нам заблокируют технические средства, это приведет лишь к тому, что российский сегмент интернета будет функционировать автономно. Мы к ним сможем ходить с помощью VPN, а вот они к нам нет. Кто от этого выиграет — большой вопрос», — продолжает политолог.
Подобные коллизии могут продолжаться достаточно долго, тем не менее основные сервисы в Крыму работают не смотря ни на что. Хотя крымчане и остаются изолированными в плане доступа к выбору операторов мобильной связи и банковского обслуживания. Крупным российским компаниям из-за санкций по-прежнему выгодней отказаться от двух миллионов клиентов из Крыма, чем понести миллиардные убытки из-за разрыва отношений с западными инвесторами. Но если ситуация изменится, и Крым станет «выгодным регионом, крупные финансовые акулы сами поплывут в сторону полуострова.
«За такой позитивный сценарий развития должны отвечать как раз местные органов власти: сформировать предложения о выгодности Крыма для компаний и выйти с этим на федеральный уровень, чтобы просить каких-то льгот и послаблений. Сформировать эти предложения нужно здесь, чтобы там их рассмотрели и удовлетворили. В этом вопросе должны работать специалисты в области экономики, финансов и внешнеэкономической деятельности», — заключает Филиппов подчёркивая, что как раз в этой работе можно и вовсе не опираться на западные разработки.