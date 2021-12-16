Популярная американская соцсеть Instagram заблокировала официальную страницу администрации крымской столицы. Власти Симферополя поспешили озвучить причины случившегося - «нарушение норм сообщества». Вот только какие именно нормы были нарушены чиновниками - неизвестно. В мэрии уверяют, что никакого запрещенного контента в их аккаунте никогда не было

Восстановить доступ в администрации пытались неделю, но в итоге создали новую страницу. Раньше, как отмечают в пресс-службе города, таких проблем не было — страничка спокойно существовала в Instagram два года, и на ней ежедневно появлялась связанная с жизнью столицы полуострова информация.

Однако это не первый случай блокировки аккаунтов официальных органов российской власти в Крыму со стороны западных соцсетей. Так, в начале ноября Instagram заблокировал профиль правительства Севастополя с 10 тысячами подписчиков, а летом соцсеть Facebook отменила предоставление значка верификации аккаунту губернатора региона Михаила Развожаева. Причем сделано это было из-за жалоб украинской стороны. А накануне семилетней годовщины Крымской весны лишился своей странички в Instagram и главный телеканал полуострова «Крым 24», правда, спустя неделю блокировку сняли.

По мнению политического эксперта Николая Филиппова, такие действия администраций западных соцсетей направлены в первую очередь против собственных граждан, которые проявляют интерес к тому, что сегодня в действительности происходит на территории Крыма. А вот путь блокировок, по мнению политолога, тупиковый.

«В данном случае они идут по пути карикатурного СССР, который сами же и критиковали за «железный занавес». Сейчас они пытаются это повторить, но это путь в никуда. Человек, которому что-то интересно, и который что-то хочет узнать о Крыме, найдёт десяток новостных сайтов, где упоминается этот регион. А самое главное, сможет зайти на официальный сайт администрации Симферополя, на официальный сайт правительства Севастополя или Республики Крым и почитать там информацию о том, что обсуждается, и какие есть проблемы», — говорит Филиппов.

Не соблаговолите ли разбомбить? На Украине придумали, как еще больше отвратить от себя Крым и Донбасс © РИА Новости, sud.ua

В целом же проблем вокруг всей цифровой сфере полно, причем из-за почти абсолютного господства в ней Запада — исторически сложилось, что организации по управлению Интернетом находятся в США. Однако оставить Россию без всемирной паутины Америка всё равно не сможет.

«Сегодня, в случае если за океаном рванут рубильник и нам заблокируют технические средства, это приведет лишь к тому, что российский сегмент интернета будет функционировать автономно. Мы к ним сможем ходить с помощью VPN, а вот они к нам нет. Кто от этого выиграет — большой вопрос», — продолжает политолог.

Подобные коллизии могут продолжаться достаточно долго, тем не менее основные сервисы в Крыму работают не смотря ни на что. Хотя крымчане и остаются изолированными в плане доступа к выбору операторов мобильной связи и банковского обслуживания. Крупным российским компаниям из-за санкций по-прежнему выгодней отказаться от двух миллионов клиентов из Крыма, чем понести миллиардные убытки из-за разрыва отношений с западными инвесторами. Но если ситуация изменится, и Крым станет «выгодным регионом, крупные финансовые акулы сами поплывут в сторону полуострова.

«За такой позитивный сценарий развития должны отвечать как раз местные органов власти: сформировать предложения о выгодности Крыма для компаний и выйти с этим на федеральный уровень, чтобы просить каких-то льгот и послаблений. Сформировать эти предложения нужно здесь, чтобы там их рассмотрели и удовлетворили. В этом вопросе должны работать специалисты в области экономики, финансов и внешнеэкономической деятельности», — заключает Филиппов подчёркивая, что как раз в этой работе можно и вовсе не опираться на западные разработки.