Соответствующие изменения в закон о ГПСУ были приняты Верховной Радой 18 ноября.
«Вступает в силу усовершенствованный порядок применения пограничниками средств принуждения. <…> Документом внесены основательные изменения относительно некоторых правовых порядков реализации пограничниками их функций по охране и обороне государственной границы, обеспечению в пределах компетенции безопасности и правопорядка в приграничных и районах на границе с временно оккупированными территориями Украины», — отмечается в сообщении.
Под «временно оккупированными» в документе подразумеваются неподконтрольные Украине территории Донбасса и Крыма.
Согласно закону, украинские пограничники могут сбивать беспилотники в приграничной полосе, вблизи кораблей и катеров Госпогранслужбы, пунктов пропуска, КПВВ, мест расположения подразделений и нарядов. Кроме того, они могут перехватывать управление беспилотниками.
Также пограничники получили разрешение в случае «вторжения, для препятствования вооруженным провокациям и отражения нападения или вооруженного сопротивления» применять огнестрельное оружие, вооружение и боевую технику в направлении территории сопредельного государства.