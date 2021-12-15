На Украине с 15 декабря вступил в силу закон о применении оружия пограничниками, а также других мер воздействия и специальных средств. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ)

Соответствующие изменения в закон о ГПСУ были приняты Верховной Радой 18 ноября.

«Вступает в силу усовершенствованный порядок применения пограничниками средств принуждения. <…> Документом внесены основательные изменения относительно некоторых правовых порядков реализации пограничниками их функций по охране и обороне государственной границы, обеспечению в пределах компетенции безопасности и правопорядка в приграничных и районах на границе с временно оккупированными территориями Украины», — отмечается в сообщении.

Под «временно оккупированными» в документе подразумеваются неподконтрольные Украине территории Донбасса и Крыма.

Украинские пограничники будут применять оружие «по-новому»: Рада приняла неоднозначный закон © Госпогранслужба Украины

Также пограничники получили разрешение в случае «вторжения, для препятствования вооруженным провокациям и отражения нападения или вооруженного сопротивления» применять огнестрельное оружие, вооружение и боевую технику в направлении территории сопредельного государства.