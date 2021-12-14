Украинская певица София Ротару из многодетной семьи. Чаще всего артистка общается с сестрой Аурелией, которая живет неподалеку, а вот с другими братьями и сестрами, оставшимися в глубинке, исполнительница не горит желанием активно контактировать. Об этом 14 декабря написали «Дни.ру»

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Мужчина признался, что у знаменитой сестры помощи давно не просит, как и второй ее брат Евгений, потому что она и так немало для них сделала.

Родственник звезды вспомнил, что в свое время она подарила ему пивоваренный завод, а еще у братьев было свое кафе, цех по производству упаковки из полиэтилена и магазин, названный в честь Софии.

Часть бизнеса прогорела и сейчас, утверждают братья певицы, они еле сводят концы с концами, однако артистка все реже бывает у родни. По словам Анатолий, на это он не обижается, ведь понимает, что с возрастом поездки даются все тяжелее.