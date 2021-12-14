Не так давно журналистам удалось пообщаться с одним из братьев певицы 68-летним Анатолием, живущим в селе Маршинцы Черновицкой области. Известно, что мужчина зарабатывает фермерством, работая в поле на комбайне.
Мужчина признался, что у знаменитой сестры помощи давно не просит, как и второй ее брат Евгений, потому что она и так немало для них сделала.
Родственник звезды вспомнил, что в свое время она подарила ему пивоваренный завод, а еще у братьев было свое кафе, цех по производству упаковки из полиэтилена и магазин, названный в честь Софии.
Часть бизнеса прогорела и сейчас, утверждают братья певицы, они еле сводят концы с концами, однако артистка все реже бывает у родни. По словам Анатолий, на это он не обижается, ведь понимает, что с возрастом поездки даются все тяжелее.