Генерал-майор авиации, герой Советского Союза, бывший вице-президент РСФСР Александр Руцкой заявил, что Борис Ельцин согласился с тем, что целенаправленно его обманул, когда заявил, что летит подписывать соглашение об экономическом сотрудничестве. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Руцкой отметил, что не смог дозвониться до Ельцина после того, как узнал о подписании Беловежских соглашений, которые привели к распаду Советского Союза.

«Нет, я не дозвонился до него. Я дождался, пока он прилетит. В соответствии с протоколом, я всегда должен был президента провожать и встречать. Встречаю — и, естественно, задаю вопрос: Борис Николаевич, я не понял, что произошло? Он: да вот, ты понимаешь… Я говорю: зачем вы меня обманули, сказали, что летите подписывать соглашение об экономическом сотрудничестве? Он: ну, я упредил, так сказать, зная вашу возможную реакцию — если бы я вам сказал, что мы летим подписывать договор о прекращении существования Советского Союза, я предполагал, какая будет ваша реакция, которая могла бы привести к срыву подписания… Поэтому вынужден был вам сказать, что мы летим подписывать экономическое соглашение», — рассказал Руцкой.

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