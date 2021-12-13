Реформа правоохранительных органов свидетельствует о том, что уровень раскрытия мошенничества в банковском секторе неудовлетворителен. Об этом 13 декабря сообщил партнер юридической фирмы «Арцингер» Юрий Сухов агентству Интерфакс-Украина

«Отсутствие необходимого опыта у большинства новых следователей, четко выработанной системы координации между правоохранительными органами, а также усложнение работы следователей огромным количеством уголовных производств (более 250-300 на одного сотрудника) отрицательно сказываются на результатах их деятельности», — заявил Сухов.

Он отметил, что уголовные производства, требующие значимой правовой оценки, «как правило, никого не интересуют».

Малахов проник в логово украинских телефонных мошенников - видео © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

В 2021 году Нацбанк Украины объявил, что усиливает контроль за выполнением банками мер по обеспечению киберзащиты и информационной безопасности банков. Для этого регулятор вводит новый вид контроля над банками.