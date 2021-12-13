«Отсутствие необходимого опыта у большинства новых следователей, четко выработанной системы координации между правоохранительными органами, а также усложнение работы следователей огромным количеством уголовных производств (более 250-300 на одного сотрудника) отрицательно сказываются на результатах их деятельности», — заявил Сухов.

Он отметил, что уголовные производства, требующие значимой правовой оценки, «как правило, никого не интересуют».

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© РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк
Советник юридической фирмы «Арцингер» Александр Максименко отметил, что для расследования подобных дел первоочередным является оформление заявления о совершении уголовного правонарушения. При этом повседневной уже стала практика отказа в регистрации уголовного производства. И даже если теоретически удалось собрать доказательную базу виновности личности, юридическая возможность предъявления без участия следователя кому-либо подозрения, а также в дальнейшем обвинения законодательством не предусмотрена.

В 2021 году Нацбанк Украины объявил, что усиливает контроль за выполнением банками мер по обеспечению киберзащиты и информационной безопасности банков. Для этого регулятор вводит новый вид контроля над банками.    