«Отсутствие необходимого опыта у большинства новых следователей, четко выработанной системы координации между правоохранительными органами, а также усложнение работы следователей огромным количеством уголовных производств (более 250-300 на одного сотрудника) отрицательно сказываются на результатах их деятельности», — заявил Сухов.
Он отметил, что уголовные производства, требующие значимой правовой оценки, «как правило, никого не интересуют».
Советник юридической фирмы «Арцингер» Александр Максименко отметил, что для расследования подобных дел первоочередным является оформление заявления о совершении уголовного правонарушения. При этом повседневной уже стала практика отказа в регистрации уголовного производства. И даже если теоретически удалось собрать доказательную базу виновности личности, юридическая возможность предъявления без участия следователя кому-либо подозрения, а также в дальнейшем обвинения законодательством не предусмотрена.
В 2021 году Нацбанк Украины объявил, что усиливает контроль за выполнением банками мер по обеспечению киберзащиты и информационной безопасности банков. Для этого регулятор вводит новый вид контроля над банками.