В сети выложили ролик с записью еще одного скандала с участием заместителя министра внутренних дел Украины Александром Гогилашвили. Видео опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews 13 декабря

Зеленский потребовал уволить замглавы МВД после скандала у блокпоста в Донбассе © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Очень…, что ты начальство не узнаёшь. Что ты прыгаешь на капот,…, придурок! Ты что, тупой? Вообще…? Что с тобой? Тебя припудрило?» — сказал патрульному Гогилашвили.

Гогилашвили настаивал, что после того как он показал талон патрульному, дальше его не должны были проверять.

В видео подобного инцидента на блокпосту в Донбассе заместитель главы МВД начал угрожать правоохранителям, потому что они его не узнали.

Гогилашвили женат на Марии Левченко, которая официально не числится сотрудницей Офиса президента, однако, по данным СМИ, является доверенным лицом Зеленского.

Владимир Зеленский потребовал уволить Гогилашвили после обнародования скандала.