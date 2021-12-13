Личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вряд ли состоится без деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом 12 декабря заявил госсекретарь Энтони Блинкен в эфире NBC

Блинкен запугал Украину «очень серьезной угрозой» со стороны РФ © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

По его словам, США и союзники ожидают от России, что она отведет войска от границы с Украиной и начнет «добросовестно участвовать в дипломатии и дипломатическом диалоге» с европейцами и с Украиной, чтобы разрешить конфликт в Донбассе.

На днях телеканал «Россия 1» опубликовал отрывок с переговоров лидеров России и США, которые прошли по видеосвязи. На кадрах слышно, что Владимир Путин поприветствовал коллегу и сказал, что хотел бы увидеться с ним лично.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что говорить о встрече глав двух государств в очном формате пока рано. По словам Пескова, главы государств договорились назначить доверенных представителей, которые продолжат разговор о «той конфронтационной ситуации, которая сейчас возникла в Европе вокруг Украины». После этого сами президенты могут еще раз переговорить в видеоформате.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.