Распад СССР был неизбежен, однако надежды бывших советских республик на сытую жизнь не оправдались. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

В постсоветских республиках надеялись на то, что Россия будет продолжать их снабжать, отметил эксперт.

«В Киеве, в Минске, в Тбилиси, да и в Прибалтике считали, что после распада СССР Россия фактически будет их колонией — будет поставлять им энергоносители и для них будет открыт российский рынок. Я помню, как из России вывозили все ценное (включая цветные металлы) в Литву, Латвию и Эстонию. На какое-то время эти страны стали крупнейшими поставщиками цветных металлов на планете. Наши ресурсы просто грабили», — сказал Суздальцев. Кедми дал личную оценку развалу СССР © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Из России всё вывозили даже до распада Советского Союза, и это вызывало недоумение. Почти три года существовала единая финансовая система, когда те же прибалтийские республики пользовались советским рублем и все вывозили из России, заключил эксперт.

До самого последнего момента существовала иллюзия, что единая страна сохранится, и этим пользовались бывшие республики, подчеркнул Суздальцев.

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