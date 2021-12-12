Это гадание на кофейной гуще. Мы только знаем, что было полтора часа разговора. Говорить об их эффективности можно только исходя из эмпирических знаний, которые мы получим на протяжении ближайших месяцев.

Зеленского просто проинформировали о частичных договоренностях, которые были достигнуты во время переговоров Байдена и Путина. А что касается дальнейших событий, то будут обозначены некоторые «домашние задания», которые должна будет сделать Украина во исполнение этих договоренностей.



Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211210/1032854335.htmЭто гадание на кофейной гуще. Мы только знаем, что было полтора часа разговора. Говорить об их эффективности можно только исходя из эмпирических знаний, которые мы получим на протяжении ближайших месяцев.