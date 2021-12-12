Это гадание на кофейной гуще. Мы только знаем, что было полтора часа разговора. Говорить об их эффективности можно только исходя из эмпирических знаний, которые мы получим на протяжении ближайших месяцев.
Зеленского просто проинформировали о частичных договоренностях, которые были достигнуты во время переговоров Байдена и Путина. А что касается дальнейших событий, то будут обозначены некоторые «домашние задания», которые должна будет сделать Украина во исполнение этих договоренностей.
Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211210/1032854335.htmЭто гадание на кофейной гуще. Мы только знаем, что было полтора часа разговора. Говорить об их эффективности можно только исходя из эмпирических знаний, которые мы получим на протяжении ближайших месяцев.
По мнению эксперта, попытки предсказать содержание разговора лидеров США и Украины являются гаданием на кофейной гуще.
«Зеленского просто проинформировали о частичных договоренностях, которые были достигнуты во время переговоров Байдена и Путина. А что касается дальнейших событий, то будут обозначены некоторые «домашние задания», которые должна будет сделать Украина во исполнение этих договоренностей», — сказал Бондаренко.
Давайте посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие несколько месяцев, и только тогда мы сможем говорить с большей или меньшей долей вероятности, что были некие компромиссы, или что их не было, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.