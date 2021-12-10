Вряд ли стоит переживать, что США бросят Украину, как Афганистан. Пусть переживают те, кто привык зарабатывать на посредничестве и сдает государственные интересы, уверен директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Джозефа Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

— Константин Петрович, какие изначально цели ставило украинское руководство перед этими переговорами и насколько их удалось добиться?

— Это гадание на кофейной гуще. Мы только знаем, что было полтора часа разговора. Говорить об их эффективности можно только исходя из эмпирических знаний, которые мы получим на протяжении ближайших месяцев.

Зеленского просто проинформировали о частичных договоренностях, которые были достигнуты во время переговоров Байдена и Путина. А что касается дальнейших событий, то будут обозначены некоторые «домашние задания», которые должна будет сделать Украина во исполнение этих договоренностей.

— О каких «домашних заданиях» может идти речь, скажем, по «Минску»? Ты его либо выполняешь, либо не выполняешь вообще.

— Вопрос в том, договорились ли Путин и Байден по «Минску»? Мы же этого тоже не знаем. Прошла серия переговоров, и по их итогам мы лишь получаем крупицы информации. Давайте посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие несколько месяцев, и только тогда мы сможем говорить с большей или меньшей долей вероятности, что были некие компромиссы, или что их не было.

— Как вы объясняете странные маневры украинского судна «Донбасс» в Керченском проливе?

— Это симметричный троллинг России со стороны Украины. Если РФ на протяжении длительного времени передвигала войска вдоль украинской границы и говорила, что мы на своей территории, и заявляла, что мы можем делать все что хотим, то Украина точно так же говорит, что может делать то же самое в Азовском море. «Мы ничего не предпринимали, мы действовали в своей акватории». Это был не более чем троллинг России.

— Планы по провоцированию большой войны для срыва «Северного потока — 2» еще реальны или окончательно договорились?

— По косвенным признакам можно говорить о том, что США и РФ договорились по «Северному потоку — 2». И нагнетание истерии «Путин нападет» было лишь информационным прикрытием для сдачи США своих позиций по «СП-2».

— Насколько реализуема идея, что США будут договариваться по Донбассу, минуя «Нормандский формат»?

— Прямые договоренности между США и РФ относительно Донбасса наиболее эффективны. Поскольку США и РФ являются основными бенефициарами этого конфликта, то именно им, а не каким-то косвенным союзникам, следует решать этот вопрос.

— Повлияют ли эти переговоры на позиции Зеленского во власти?

— Это уже зависит от Зеленского. Любой вопрос может быть как улучшен, так и ухудшен теми, кто отвечает за внутреннюю политику. Все зависит от того, как Зеленский сработает в информационной сфере.

— Изменится ли геополитическая ситуация в результате этих встреч и насколько верны разговоры, что США рано или поздно откажутся от Украины, как от Афганистана?

— Геополитическая ситуация меняется вне зависимости Украины и желания Украины. Что же касается Афганистана, то вряд ли стоит переживать за то, что Украину бросят. Пусть переживают те, кто привык зарабатывать на посредничестве и сдает государственные интересы.