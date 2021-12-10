Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, сейчас он усугубился. Не совсем понятен статус этих людей. Президент Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.
Поляки прекрасно понимают, что большинство эмигрантов направляются в Германию, и с этой точки зрения они вообще не представляют никакой угрозы, но правительство в определенной степени использует этот кризис для сплочения общества, отметил эксперт.
«Во-вторых, проблемы с польской судебной системой в Евросоюзе. Есть второй вердикт второго Европейского суда, на этот раз в Страсбурге, о том, что они вообще не признают назначения значительной части польских судей. Так что вот это реальные проблемы у Польши», — указал Пискорский.
Но те избиратели партии «Право и справедливость», которые считают главным элементом программы правящей партии вопросы безопасности, защиты границ, защиты от российской или белорусской угрозы, действительно, может быть, и сплотились. Это отражено в социологических опросах, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.