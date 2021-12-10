На польском обществе миграционный кризис на границе с Белоруссией пока никак не отразился. Польское общество интересуется в первую очередь совершенно другими вопросами: ростом цен и социально-экономическими условиями. Об этом рассказал колумнист издания «Польская мысль» Матеуш Пискорский в интервью изданию Украина.ру

Матеуш Пискорский: кризис с мигрантами остановил падение рейтинга польских властей © Facebook, Mateusz Piskorski Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.

Поляки прекрасно понимают, что большинство эмигрантов направляются в Германию, и с этой точки зрения они вообще не представляют никакой угрозы, но правительство в определенной степени использует этот кризис для сплочения общества, отметил эксперт.

«Во-вторых, проблемы с польской судебной системой в Евросоюзе. Есть второй вердикт второго Европейского суда, на этот раз в Страсбурге, о том, что они вообще не признают назначения значительной части польских судей. Так что вот это реальные проблемы у Польши», — указал Пискорский.

Но те избиратели партии «Право и справедливость», которые считают главным элементом программы правящей партии вопросы безопасности, защиты границ, защиты от российской или белорусской угрозы, действительно, может быть, и сплотились. Это отражено в социологических опросах, заключил собеседник издания.

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