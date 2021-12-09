Евросоюз занимает безответственную позицию и не помогает урегулированию конфликта в Донбассе, а наоборот. Об этом на брифинге 9 декабря сказала представитель МИД РФ Мария Захарова

«ЕС на деле не только не способствует миру на Донбассе, он просто усугубляет ситуацию, пытаясь представить Россию стороной конфликта», — заявила представитель МИД РФ.

В ЕС пригрозили «жестким ответом» в случае агрессии против Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Кроме того, по словам Захаровой, в МИД РФ вызывает обеспокоенность информация о пяти миллионах единиц неучтенного оружия, которое находится на руках у граждан Украины.

Ранее Москва не раз призывала страны Запада прекратить накачивать Украину вооружениями, поскольку это подталкивает Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.