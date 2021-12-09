«ЕС на деле не только не способствует миру на Донбассе, он просто усугубляет ситуацию, пытаясь представить Россию стороной конфликта», — заявила представитель МИД РФ.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует переброску Киевом в Донбасс крупнокалиберной артиллерии и бронетанковой техники, продолжается использование беспилотников, также отметила Захарова на брифинге.
Кроме того, по словам Захаровой, в МИД РФ вызывает обеспокоенность информация о пяти миллионах единиц неучтенного оружия, которое находится на руках у граждан Украины.
Ранее Москва не раз призывала страны Запада прекратить накачивать Украину вооружениями, поскольку это подталкивает Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.