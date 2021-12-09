Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря сообщил в Twitter, что Британия решила выделить Киеву один миллиард фунтов стерлингов

Деньги из воздуха. Как Порошенко и Тимошенко зарабатывают на Украине © tov-tob.livejournal.com

Украинский президент отметил, что общая сумма поддержки Лондона Киевом теперь увеличится до 3,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Решение о выделении средств Зеленский приписал себе в заслугу. Он отметил, что деньги выделили в результате его переговоров с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, которые прошли в 2020 году. Средства Зеленский собирается вложить в экономику Украины, развитие торговли и безопасности в стране.

Great news from London: UK will allocate an additional £1-billion in support for Ukraine. That means new investments, trade, security. As a result of my negotiations with @BorisJohnson last year, the total volume of British support increases to £3,5-billion. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2021

Ранее Джонсон прокомментировал циркулирующие в СМИ сообщения о якобы планирующемся российском вторжении на Украину. «Замыслы Кремля» британский премьер назвал «трагической ошибкой» и подчеркнул, что Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.