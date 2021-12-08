«Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника — президента США господина Байдена», — заявил глава государства на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.
Он также отметил, что расширение НАТО на восток за счет Украины — это один из важнейших вопросов безопасности России.
По словам Путина, Москва никогда не имела ничего против участия стран-соседок в политических и экономических объединениях, но НАТО ведет явную конфронтационную линию в отношении России.