Россия проводит миролюбивую политику, но имеет право обеспечивать собственную безопасность в средне- и долгосрочной перспективе, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается агентство РИА Новости 8 декабря

«Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника — президента США господина Байдена», — заявил глава государства на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

Байден отказался от звонка Зеленскому и санкций против «Северного потока-2». Чем завершились переговоры президентов РФ и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

По словам Путина, Москва никогда не имела ничего против участия стран-соседок в политических и экономических объединениях, но НАТО ведет явную конфронтационную линию в отношении России.