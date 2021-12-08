Президент РФ Владимир Путин мог обсуждать с лидером США Джо Байденом идею создания некого канала переговоров по линии замгоссекретаря Виктории Нуланд и замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака для урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом 8 декабря заявил политолог Алексей Якубин на пресс-конференции, которую транслировали в YouTube

«Из того, что мы видим, фактор Украины использовался. Она обсуждалась. Я думаю, что обсуждалась идея создания нового канала, параллельного с "Минском", Нуланд-Козак. В свое время был канал Нуланд-Сурков. И я думаю, что в администрации Байдена думают в том числе восстановить подобный тип общения», — завил он.

Также Якубин отметил, что переговоры больше нужны были лидеру США, чтобы разговоры об эскалации в Донбассе утихли. Ему важно было показать возможность на равных говорить с Россией. Андрей Золотарев: Путин и Байден договорятся о правилах конфронтации по украинскому вопросу © Facebook, Золотарев Андрей

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена 7 декабря проводились онлайн. В заявлении пресс-службы Кремля говорится, что украинская тематика преобладала.

Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей. Экономический эксперт Виктор Суслов назвал показательным время переговоров Путина и Байдена. По его мнению, состоялась большая сделка, скрытая от общих глаз, в которой Украина стала неким предметом договора.