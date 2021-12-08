Эксперты в сфере дизайна рассказали о трендах украшения елок в уходящем году. Об этом 8 декабря сообщает РИА Новости

Главная елка Украины лишилась звезды, но приобрела шляпу © скриншот YouTube

«Если в позапрошлом году, к примеру, в моде были разноцветные шары или какие-то сладости, то с прошлого года вступила в силу экомода. В прошлом году экоукрашения преобладали — это шишки, суккуленты, экологичные материалы из живой природы. В этом году мода пошла дальше, и в тренде фактическое отсутствие игрушек», — пояснила эксперт.

Она предложила повесить в доме венок без украшений или повязать на него бант. Если елка будет небольшой, то декор также может отсутствовать, или же можно оттенить дерево искусственным снегом.

«Можно обратиться к астрологии и вспомнить, что наступающий год — это год Голубого тигра, и выбрать основным цветом украшения голубой или синий. Монохромная елка всегда будет выглядеть стильно. К ней можно подобрать украшения из серебра», — отметила дизайнер интерьера Елена Маркина.

Эксперты сошлись во мнении, что в моду возвращаются ретро-украшения — игрушки из бабушкиных сундуков, стеклянные шары, снеговики, состарившиеся и хранящие теплые воспоминания.

«Никогда не выйдет из моды елка с винтажными уникальными бабушкиными игрушками, фруктами и сладостями. Новый год и Рождество — это самые традиционные и любимые праздники, поэтому старая добрая традиционная елка — для многих лучшее решение. А самые традиционные цвета для украшения — красный и золотой», — сказала Маркина.

В тренде остаются бархатные полупрозрачные игрушки, наполненные золотым конфетти и усыпанные блестками, серебряные или золотые украшения, банты из красивой тесьмы.