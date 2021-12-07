Кроме того коллаборантами он назвал учителей, медиков и других граждан СССР, которые были направлены на западную Украину для развития инфраструктуры.
«Напомню, что за десять лет существования УПА* было уничтожено российских оккупантов и коллаборантов более 30 тысяч. И это исключительно маленькая УПА», — заявил депутат.
Ранее Чернев добился отстранения советника секретаря СНБО Сергея Сивохо путем голосования законопроекта «о коллаборационизме». В частности, Чернев собрал необходимые число подписей. Документ предусматривает наказание за отрицание якобы «российской агрессии».
Также парламентарий требовал исключения из Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Витольда Фокина.
*Деятельность организации запрещена в РФ