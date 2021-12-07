Экономический эксперт Виктор Скаршевский в эфире телеканала «НАШ» 6 декабря признал отсутствие выгоды, которую могла бы получить Россия в случае якобы планируемого вторжения на Украину

Байден рассказал, как собирается остановить «вторжение Путина» на Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кроме того, он отметил, что власти страны делают большое количество заявлений, которые противоречат друг другу. По его мнению, это говорит о том, что делающие подобные заявления люди не общаются между собой.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.