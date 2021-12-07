«Никто на нас не нападет, потому что России эта головная боль не нужна, России нет никакого смысла нападать, ее сейчас все устраивает в геополитическом плане, единственное сейчас происходит выяснение отношений, конкуренция между США, Россией и Китаем. Сейчас действительно повышаются ставки и каждый себе хочет выторговать побольше и Украина в данном контексте вторична», — заявил специалист.
Кроме того, он отметил, что власти страны делают большое количество заявлений, которые противоречат друг другу. По его мнению, это говорит о том, что делающие подобные заявления люди не общаются между собой.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.