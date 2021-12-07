«Подробный список оружия, который был впервые представлен Резниковым Остину в середине ноября, и о котором ранее подробно не сообщалось, включал средства для воздушной, морской обороны и электронной борьбы», — говорится в публикации.
Издание, ссылаясь на представителя Минобороны Украины, отмечает, что Киев предполагал получить часть техники, которую планировали направить в Афганистан до прихода там к власти движения «Талибан»*. Речь идет о принадлежащих США вертолетах Ми-17 и боеприпасах.
Foreign Policy пишет, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает варианты усиления вооруженных сил Украины на случай якобы возможного российского вторжения, в том числе за счет поставок вооружений, не включенных в список главы Минобороны.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность