На днях стало известно о смерти одессита, кинопродюсера и основателя фестиваля «Кинотавр» Марка Рудинштейна, 25 ноября он впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ, однако медики не смогли помочь знаменитости. В понедельник, 6 декабря, «Дни.ру» сообщили, что Рудинштейн запретил приглашать на свои похороны актера Леонида Ярмольника

Заскочила на «Песню года» перед «Вечерним кварталом»: Ротару пошла на риск © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Леонида Ярмольника «профессиональным плакальщиком».

«Где хоронят — там Ярмольник! Я даже в связи с последними событиями вспомнил гениальную фразу Папанова: сейчас же страшно не умереть, страшно, что за гробом будут стоять Ярмольники», — сказал продюсер.

Тогда журналистка, бравшая у Рудинштейна интервью, сказала: «За вашим гробом Ярмольник вряд ли будет стоять», на что основатель «Кинотавра» ответил: «Слава богу!».

Марк Рудинштейн родился в Одессе, учился в ГИТИСе, но так и не закончил его. Потом был студентом очно-заочного отделения Театрального училища имени Щукина. Все это не помешало Рудинштейну позже основать «Кинотавр» и сняться более, чем в 20 фильмах.