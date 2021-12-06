Заскочила на «Песню года» перед «Вечерним кварталом»: Ротару пошла на риск
Заскочила на «Песню года» перед «Вечерним кварталом»: Ротару пошла на риск
© РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк
О том, что он не хочет видеть артиста на своих похоронах, Рудинштейн сказал еще в 2010 году, когда назвал Леонида Ярмольника «профессиональным плакальщиком».

«Где хоронят — там Ярмольник! Я даже в связи с последними событиями вспомнил гениальную фразу Папанова: сейчас же страшно не умереть, страшно, что за гробом будут стоять Ярмольники», — сказал продюсер.

Тогда журналистка, бравшая у Рудинштейна интервью, сказала: «За вашим гробом Ярмольник вряд ли будет стоять», на что основатель «Кинотавра» ответил: «Слава богу!».

Марк Рудинштейн родился в Одессе, учился в ГИТИСе, но так и не закончил его. Потом был студентом очно-заочного отделения Театрального училища имени Щукина. Все это не помешало Рудинштейну позже основать «Кинотавр» и сняться более, чем в 20 фильмах.  

Рудинштейн перед смертью запретил Ярмольнику приходить на свои похороны
© РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк