О том, что он не хочет видеть артиста на своих похоронах, Рудинштейн сказал еще в 2010 году, когда назвал Леонида Ярмольника «профессиональным плакальщиком».
«Где хоронят — там Ярмольник! Я даже в связи с последними событиями вспомнил гениальную фразу Папанова: сейчас же страшно не умереть, страшно, что за гробом будут стоять Ярмольники», — сказал продюсер.
Тогда журналистка, бравшая у Рудинштейна интервью, сказала: «За вашим гробом Ярмольник вряд ли будет стоять», на что основатель «Кинотавра» ответил: «Слава богу!».
Марк Рудинштейн родился в Одессе, учился в ГИТИСе, но так и не закончил его. Потом был студентом очно-заочного отделения Театрального училища имени Щукина. Все это не помешало Рудинштейну позже основать «Кинотавр» и сняться более, чем в 20 фильмах.