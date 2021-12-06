Украинская армия, решив демонстративно использовать антироссийскую символику с заимствованиями, в том числе из эмблем войск гитлеровской Германии, невольно продемонстрировала отсутствие у себя реальных традиций. Об этом заявил доцент кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Александр Бубнов, передает 6 декабря РИА Новости

Язык для ненависти. Что общего у украинских патриотов и нацистской Германии

По его словам, Украина в своей армейской символике полностью отбрасывает опыт советского периода.

«Но что остается? А остаются, естественно, те периоды истории, где Украина противостоит России. Но периодов несколько, и все они были бесславными для Киева», — отметил эксперт.

Он добавил, что никаких актуальных военных традиций Украины не просматривается ни с XVII века, со времен Богдана Хмельницкого, ни даже со времен «сечевых стрельцов», на базе которых австро-венгерские власти после начала Первой мировой войны сформировали военный легион УСС.

Далее по шкале времени лежит Украинская повстанческая армия* (УПА), отметил историк.

«Но УПА — это партизаны, которые уже проиграли и готовятся попрятаться по лесам. Поэтому и их "боевой" опыт в чистом виде не годится», — объяснил Бубнов.

По словам специалиста, реальный опыт регулярной армии имели украинские национальные формирования в составе войск Третьего рейха.

«И неслучайно дизайн новой полевой кепи вооруженных сил Украины, которая должна была символизировать мазепинку — головной убор сечевых стрельцов, на самом деле является почти полной копией "гансовки" в стиле гитлеровской армии», — отметил собеседник агентства.

По его словам, на Украине стараются не копировать нацистскую символику один в один, но «очевидное прямое сходство бросается в глаза». Так, украинский знак на берете для горной пехоты представляет собой изображение эдельвейса с перекрещенными топорами, отмечает эксперт, но брошь в виде этого цветка была обязательным атрибутом кепи егерей 1-й горно-пехотной дивизии Вермахта, а после Второй мировой войны данную символику используют горно-стрелковые подразделения ФРГ и Австрии.

Он также напомнил, что эмблемы медицинской службы и ветеринарной медицины, утвержденные приказом минобороны Украины в 2020 году, являются калькой с эмблем Вермахта, а кроме того наличие отдельных элементов нацистской символики обнаружено на эмблемах национальной гвардии Украины, авиации, ракетных войск и артиллерии.

По словам Бубнова, это «вплетение» символов Третьего рейха может быть объяснено тем, что украинские радикальные националисты, многие из которых — поклонники не только УПА, но и Гитлера, составляли наиболее идейную ударную часть Евромайдана и войны в Донбассе, и они же являются идеологически мотивированным ядром армии Украины.

«Вот это такое заигрывание с ними, чтобы им было бы приятно в армейской символике видеть отсыл к своему любимому историческому периоду», — добавил историк.

Но и прямое копирование нацистских знаков имеется — речь идет о символике украинского добровольческого полка (ранее батальона) патрульной службы полиции особого назначения в составе национальной гвардии Украины «Азов», отметил Бубнов. По его словам, введенная в 2016 году эмблема сил специальных операций украинской армии «волк-оборотень» позиционируется разработчиками, как якобы олицетворение преемственности традиций от воинов князя Святослава и казаков-характерников до современных ВСУ.

«И тут ни о каких традициях речи быть не может. Но напрашивается аналогия с немецким "Вервольфом" (нем. Werwolf — волк-оборотень — ред.) — ополчением для ведения партизанской войны в тылу наступающих войск противника, созданным нацистами в конце Второй мировой войны», — добавил Бубнов.

В настоящее время эмблему «Вервольфа» — «волчий крюк» — как раз и использует «Азов», пояснил историк.

У ведущих армий мира военная символика, сохраняя традиции, модернизируется вместе с вооруженными силами, подчеркнул собеседник агентства.

«А Украина идет в обратную сторону. На мой взгляд, это ключевая проблема их попытки национального строительства, основы которого Украина изобретает. Сейчас, когда под рукой есть интернет и все можно проверить за секунды, изобретать традиции — это, конечно, очень смелый в своей странности эксперимент», — сказал историк.

По словам Бубнова, ничего кроме скепсиса и иронии у профессиональных специалистов это не вызывает.

«Как говорится, как вы корабль назовете, так он и поплывет. Вот эта символика с ее беспомощными заимствованиями, архаизацией и опытом Третьего рейха не сулит украинской армии ничего хорошего», — добавил он.

В понедельник Украина отмечает 30-летие своей армии: 6 декабря 1991 года Верховная Рада приняла законы о вооруженных силах и об обороне.

*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ