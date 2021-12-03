Логотип организатора соревнований по компьютерной игре Dota 2 в Восточной Европе был изменён по требованию компании-правообладателя. Об этом пишет ИА «Красная весна» 2 декабря

Логотип соревнований в Восточной Европе представлял из себя видоизменённый значок октябрёнка, где вместо лица юного Ленина изображён персонаж из игры Пудж. Гачимучи по-запорожски: на Украине нашли замену Маяковскому © Nico Nico Douga

«Пуджа не будет. Некоторое время назад мы получили обращение от компании Valve с запросом на изменение логотипа турнира, так как он потенциально может нарушать законодательство Украины о запрете пропаганды коммунизма», — сообщают в компании Epic Esports Events.

Компания пояснила, что своей основной задачей видит обеспечение беспроблемных соревнований для всех участников, и хотя на руках у организаторов есть юридическое заключение о том, что логотип не является «пропагандирующим коммунизм», было принято решение изменить его.

На Украине с 2015 года действует запрет на коммунистическую и советскую символику, равно как и на нацистскую. При этом в стране свободно функционируют неонацистские организации, использующие соответствующую атрибутику. На этом фоне неизменно жесткую и оперативную реакцию правоохранительных органов получают случаи демонстрации любых символов из советского прошлого.