Запад выдвинул Минску ультиматум. Об этом 3 декабря рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает belta.by

Президент подчеркнул, что коллективный Запад уже перешел от претензий к более жестким требованиям и ультиматумам.

«От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: "демократическим, перспективным, развитым" государством, как Украина. На что четко два дня назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной. Потому что мы — белорусы, у нас собственное видение наших перспектив», — заявил белорусский лидер.

Украинские власти часто рассказывают о своих связях с западными государствами, о помощи от США и Европы. Однако, по мнению многих экспертов, страна интересна Западу только как источник проблем для России. Для Европы Киев — неисчерпаемый реактор кризиса, от украинской тематики там уже устали.