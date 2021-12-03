Украинские ВВС находятся в плачевном состоянии, система ПВО страны – в несколько лучшем, но тоже не блестящем. В связи с этим необходимы срочные поставки в страну американских ПЗРК «Стингер», рекомендовал 2 декабря американский журнал «Форбс»

Влиятельный американский финансово-экономический журнал, в рамках ведущейся в американских СМИ кампании о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину, опубликовал статью «Ракеты Киева — единственное, что стоит между российскими воздушными силами и контролем украинского неба».

Ударные беспилотники, крылатые ракеты, корветы. Как Турция вооружает Украину © president.gov.ua

«Это большая проблема для украинцев, поскольку российские войска наращивают свои силы на границе, возможно, в рамках подготовки к вторжению в ближайшие недели или месяцы»

В статье упомянут визит в США министра иностранных дел Украины Алексея Резникова, состоявшийся в ноябре, и высказанное им пожелание о поставках в страну американских ЗРК «Пэтриот».

«Но безотлагательность потребностей Украины означает, что Соединенным Штатам следует сосредоточиться на как можно более быстрых поставках более компактных и простых в использовании средств противовоздушной обороны, таких как ракеты "Стингер", запускаемые с плеча», — рекомендует «Форбс».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что развязанная «на уровне истерики» кампания в СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину призвана оправдать усиление военного присутствия НАТО в этой стране.