Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что на Украине нарушено распределение власти из-за сосредоточения президентом страны Владимиром Зеленским власти в своих руках с помощью главы своего офиса Андрея Ермака. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «Украина 24» 2 декабря

По его словам, с приказами, которые передает Ермак, соглашается не только начальник разведки, но и все руководители центральных органов власти, завотделов, руководители департаментов в Офисе президента. Олег Царев рассказал о сепаратных переговорах, которые сейчас активно ведет Зеленский © president.gov.ua

«Почему? Потому что в стране нарушено конституционное устройство власти, в стране нет распределения власти. По конституции — парламентско-президентская республика, где правительство самостоятельно формируется коалицией. В реальности — полная узурпация власти со стороны президента. И поэтому мне абсолютно понятно, что представитель Зеленского Ермак дает команды, и их выполняют, потому что понятно, что это команды Зеленского», — сказал он.

Ляшко заявил, что необходимо независимое расследование действий власти, к которому будет доверие. По его мнению, временные следственны комиссии, которые создает Верховная Рада, неэффективны, поскольку большинство там составляют депутаты от провластной партии «Слуга народа». Также он отметил, что журналистские расследования не ложатся в основу реальных уголовных дел.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил за введение изменений в конституцию страны, чтобы из парламентско-президентской, сделать Украину «жесткую президентскую республику». Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко назвал его заявление попыткой узурпации власти со стороны президента страны Владимира Зеленского.