Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны Запада открыть гуманитарный коридор для беженцев и тем самым решить миграционный кризис на белорусско-польской границе. Об этом он заявил 1 декабря в интервью Генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву

Белорусский лидер указал, что для западных стран не составит никакого труда принять у себя несколько тысяч мигрантов, скопившихся в районе белорусско-польской границы.

Он напомнил, что каждый год через Средиземное море и Балканы в страны ЕС попадают десятки тысяч беженцев. В ответ на обвинения стран Запада в использовании белорусскими властями мигрантов для достижения политических целей, Лукашенко посоветовал обвинителям лишить его «этого инструмента».

«Вот они видят, что в руках Лукашенко некий инструмент… Но элементарно забрать из рук Лукашенко этот инструмент — и весь вопрос решится. Ну, логично? Ну почему они не заберут у меня этот инструмент? Откройте гуманитарный коридор», — призвал президент Белоруссии.

Лукашенко рассказал, что произойдёт, если не будет решён миграционный кризис © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Польша утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки.

Белоруссия отвергает эти обвинения и, в свою очередь, обвиняет Варшаву в жестоком обращении с мирными людьми, а страны ЕС — в нежелании решить проблему.