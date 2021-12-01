Россия в качестве посредника продолжит усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины, несмотря на агрессивные заявления Киева. Об этом 1 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в Совете Федерации, передает РИА Новости

Москва против санкций к Киеву из-за нарушения Минских соглашений - Лавров © ТАСС/POOL / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанк

«Залог успеха — прямой диалог между сторонами конфликта: Киевом, Донецком и Луганском. Россия готова и далее прилагать посреднические усилия в рамках контактной группы и нормандского формата», — заявил Лавров.

Он напомнил, что МИД России был вынужден предать огласке его переписку по «нормандскому формату» с коллегами из Франции и Германии.

Ранее главы МИД Франции и Германии по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой выступили с заявлением «в поддержку Украины». Они обвинили Россию в отказе от участия в нормандском переговорном формате и предупредили о «тяжелых последствиях» в случае «новой попытки подорвать территориальную целостность Украины».

Российский МИД был вынужден опубликовать переписку Лаврова с главами дипведомств других участников нормандского формата.

В ней Лавров подчеркивает важность продолжения совместных усилий в рамках «нормандского формата» по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины. Также глава МИД РФ отмечает, что Москва все чаще сталкивается с искажением позиции России и ее роли в урегулировании внутриукраинского конфликта.