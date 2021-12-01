«Мы на пороге больших политических взрывов, и во внешней политике, и во внутренней политике… Скоро кульминация», — предрёк Карасев, пояснив: «очень много конфликтных узлов завязано и вяжется во внешнеполитическом контуре, причём здесь и Украина является одним из поводов и предметов вот этих конфликтных узлов».
По словам политолога, конфликты назревают и во внутренней политике. Что до внешнего контура, то Запад, с одной стороны, и Россия и — частично — Китай, с другой стороны, — «движутся к какой-то большой развязке, движутся к кульминации».
«И это может закончиться либо большой сделкой, где будут затронуты национальные интересы Украины, либо дело будет идти к большой, пока холодной, но, тем не менее, войне», — считает Карасев.
При этом он отметил, что новая «холодная война» будет отличаться от той, которую мы знали, которая велась в период после Второй мировой войны.
По мнению эксперта, развязка наступит очень скоро, поскольку в США уже в следующем году начнётся избирательная кампания, внутриполитическая ситуация там обостряется, рейтинг президента Байдена падает.
С учётом этого и под влиянием других внутренних проблем в США будут приниматься и внешнеполитические решения, отметил Карасев.