Грядут серьёзные изменения в большой международной политике: будет либо сделка между Россией и Западом, либо начнётся новая «холодная» война, что затронет национальные интересы Украины, сказал политолог Вадим Карасев на пресс-конференции в Киеве в понедельник 29 ноября

«Мы на пороге больших политических взрывов, и во внешней политике, и во внутренней политике… Скоро кульминация», — предрёк Карасев, пояснив: «очень много конфликтных узлов завязано и вяжется во внешнеполитическом контуре, причём здесь и Украина является одним из поводов и предметов вот этих конфликтных узлов».

России нет смысла нападать на Украину - Карасев © Вадим Карасев/Фейсбук

«И это может закончиться либо большой сделкой, где будут затронуты национальные интересы Украины, либо дело будет идти к большой, пока холодной, но, тем не менее, войне», — считает Карасев.

При этом он отметил, что новая «холодная война» будет отличаться от той, которую мы знали, которая велась в период после Второй мировой войны.

По мнению эксперта, развязка наступит очень скоро, поскольку в США уже в следующем году начнётся избирательная кампания, внутриполитическая ситуация там обостряется, рейтинг президента Байдена падает.

С учётом этого и под влиянием других внутренних проблем в США будут приниматься и внешнеполитические решения, отметил Карасев.