Стахов подозревается в действиях, «направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.
Подозреваемый будет находиться на обследовании в специализированной больнице во Львове в течение 30 дней.
Служба безопасности Украины сообщила о том, что в её распоряжении имеется переписка, якобы свидетельствующая о том, что члены возглавляемого Стаховым движения ковид-диссидентов искали оружие и соучастников с целью захвата власти в регионах.
Стахов известен тем, что публикует в интернете антинаучную информацию о том, что вируса COVID-19 на самом деле не существует.