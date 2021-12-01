Галицкий районный суд Львова отправил на психиатрическую экспертизу одного из лидеров антивакцинаторского движения Остапа Стахова. Об этом в среду, 1 декабря, сообщило издание «КП в Украине»

Стахов подозревается в действиях, «направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.

Антивакцинаторы Украины: кто эти люди и во что они верят © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Служба безопасности Украины сообщила о том, что в её распоряжении имеется переписка, якобы свидетельствующая о том, что члены возглавляемого Стаховым движения ковид-диссидентов искали оружие и соучастников с целью захвата власти в регионах.

Стахов известен тем, что публикует в интернете антинаучную информацию о том, что вируса COVID-19 на самом деле не существует.