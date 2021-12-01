Стахов подозревается в действиях, «направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.

Антивакцинаторы Украины: кто эти люди и во что они верят
Антивакцинаторы Украины: кто эти люди и во что они верят
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Подозреваемый будет находиться на обследовании в специализированной больнице во Львове в течение 30 дней.

Служба безопасности Украины сообщила о том, что в её распоряжении имеется переписка, якобы свидетельствующая о том, что члены возглавляемого Стаховым движения ковид-диссидентов искали оружие и соучастников с целью захвата власти в регионах.

Стахов известен тем, что публикует в интернете антинаучную информацию о том, что вируса COVID-19 на самом деле не существует.