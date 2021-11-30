Если НАТО переместит вооружение из Германии в Польшу, Минск предложит Москве разместить в Белоруссии ядерное оружие. Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью главе МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву 30 ноября

НАТО перебрасывает тяжелое вооружение к границам РФ и Белоруссии © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Лукашенко заявил, что в качестве ответной меры он предложит Владимиру Путину вновь разместить ядерное оружие на территории Белоруссии.

«Мы договоримся, какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если ФРГ откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других государствах Европы, в том числе тех, которые находятся к востоку от немецких границ.

В 1990-е годы, после распада СССР, на территории Белоруссии находились заряды к стратегическим межконтинентальным ракетам «Тополь» и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Минск согласился на вывод вооружений после подписания Договора о нераспространении ядерного оружия.