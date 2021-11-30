Бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал неудачной шуткой заявление президента Владимира Зеленского о готовящемся госперевороте с участием олигарха Рината Ахметова. Соответствующее видео опубликовал 30 ноября Telegram-канал VESTI

Сергей Шабовта: На фоне слухов о госперевороте Зеленский устраивает показательную порку © Facebook, Сергей Шабовта

«Но сегодня уже 30-е число, и ничего не происходит. Поэтому это или президент так пошутил, и это была очень неудачная шутка, или должны быть реальные факты, что на самом деле было», — заявил экс-глава Рады.

По его мнению, если власти утверждают, что 1 декабря будет госпереворот, то «нужно страну готовить».

«А если это так просто сказали и забыли — я не знаю, как это комментировать. Это абсолютно несерьезная государственная позиция, абсолютно несерьезный государственный подход», — заключил он.

Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что, согласно полученной им информации, на Украине 1 декабря планируется госпереворот, к которому может быть причастен Ахметов. По его словам, окружение бизнесмена пытается втянуть его в войну с государством. Сам Ахметов назвал это заявление абсолютной ложью.