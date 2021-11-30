Президенту Белоруссии Александру Лукашенко и его почитателям кажется, что, устроив миграционный кризис на границе с Польшей, он «тонко троллит» Европу. Но на самом деле это дает право Европе сказать, что он не контролирует ситуацию в стране. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.

Эксперт пояснил, что это дает право той же Варшаве создать так называемую зону безопасности, когда польские войска зайдут на территории Белоруссии на 5-10 км и создадут буферную зону, в которой будут стоять не пограничники, а армия, которая имеет право стрелять, потому что у нее другие права и другие обязанности.

«Польше необязательно совершать поход на Минск. Они могут заявить, что в связи террористической угрозой они создадут зону безопасности. И не факт, что Россия начнет войну в такой ситуации. Но Белоруссия будет сопротивляться. А поскольку Белоруссия будет сопротивляться, то боевые действия приобретут серьезный характер и России придется в них вмешаться», — рассуждает Ищенко.

Но точно так же, как и Россия не позволит завоевать Белоруссию, точно так же никто не позволит завоевать Польшу или Литву. Будет задействован в том числе и фактор НАТО. И не потому, что кто-то хочет воевать с Россией, а потому, что просто отступить нельзя, уточнил политолог.

В лучшем случае, немного постреляв, можно решить вопрос, выйдя на ту же самую белорусско-польскую границу, поставить с двух сторон войска и решить проблему беженцев, заключил собеседник издания.

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