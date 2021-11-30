Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, сейчас он усугубился. Не совсем понятен статус этих людей. Президент Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.
Теоретически с Лукашенко можно договориться непублично, но Лукашенко постоянно любит хвастаться. И как только он с кем-то договаривается, в СМИ опять появляются его заявления, что он всех победил, а ни Польше, ни Евросоюзу это не нужно, пояснил эксперт.
«Лукашенко не может показывать эти лагеря беженцев, потому что их завозят небольшими порциями. А если он все же решится показать эти лагеря, то к тому моменту Белоруссия будет настолько дестабилизирована этими же самыми беженцами, то не факт, что будет кому это показывать», — констатировал Ищенко.
Лукашенко и его почитателям кажется, что он таким образом «тонко троллит» Европу, но на самом деле это дает право Европе сказать, что он не контролирует ситуацию в стране, поэтому нужно создать зону безопасности, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.