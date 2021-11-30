Проблема заключается не только в том, что в вопросе миграционного кризиса Евросоюз не может отступить под давлением Белоруссии, а в том, что Александр Лукашенко создал себе репутацию мачо, который всех либо обманывает, либо подавляет. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Теоретически с Лукашенко можно договориться непублично, но Лукашенко постоянно любит хвастаться. И как только он с кем-то договаривается, в СМИ опять появляются его заявления, что он всех победил, а ни Польше, ни Евросоюзу это не нужно, пояснил эксперт.

«Лукашенко не может показывать эти лагеря беженцев, потому что их завозят небольшими порциями. А если он все же решится показать эти лагеря, то к тому моменту Белоруссия будет настолько дестабилизирована этими же самыми беженцами, то не факт, что будет кому это показывать», — констатировал Ищенко.

Лукашенко и его почитателям кажется, что он таким образом «тонко троллит» Европу, но на самом деле это дает право Европе сказать, что он не контролирует ситуацию в стране, поэтому нужно создать зону безопасности, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.