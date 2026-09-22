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Журналиста, еврея из Австралии, напугал массовый нацизм на Украине

Журналиста, еврея из Австралии, напугал массовый нацизм на Украине - 22.09.2026 Украина.ру

Журналиста, еврея из Австралии, напугал массовый нацизм на Украине

Австралийский журналист еврейского происхождения был поражён и напуган распространением нацизма на Украине. Об этом утром 22 сентября пишет РИА Новости

2026-09-22T06:25

2026-09-22T06:25

2026-09-22T06:28

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Впечатлениями своего коллеги из Австралии с агентством поделился венгерский журналист Георг Шпетле."Австралийский журналист побывал на Украине и был очень поражен тем, насколько среди украинцев по-прежнему распространена нацистская идеология", — отметил Шпетле.Он рассказал о поразившем его австралийского коллегу случае, когда в Киеве тот сел в автобус, куда затем вошёл подросток в футболке с изображением Адольфа Гитлера, "и никто не сделал ему замечания, не вызвал полицию и не тронул его, поскольку в Киеве это воспринималось как нечто совершенно нормальное"."Позже журналист увидел шествие, участники которого маршировали с факелами и вскидывали руки в нацистском приветствии. Он рассказал, что хотя является австралийцем, у него еврейское происхождение, поэтому там ему было страшно: если бы кто-нибудь понял, что он еврей, его могли бы даже избить. Его поразило, что в 21-м веке, находясь в европейской стране, он как еврей был вынужден бояться", — добавил Шпетле.Он также напомнил, что в августе 2024 года журналисты в рамках пресс-тура побывали в новых регионах РФ. И впечатления австралийского коллеги от Донбасса были, напротив, очень положительными.Ранее сообщалось, что в зоне СВО уничтожена четверть австралийских наёмников ВСУ.О взгляде на ситуацию с далёкого континента - в материале Азата Рахманова Праба Баласубраманиам: Австралия, как и весь Запад, мечтает о полном унижении России, но это невозможно.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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