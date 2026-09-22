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"Значительный прорыв" в защите от русских: Британия впервые запустила торпеду из подводного дрона

"Значительный прорыв" в защите от русских: Британия впервые запустила торпеду из подводного дрона - 22.09.2026 Украина.ру

"Значительный прорыв" в защите от русских: Британия впервые запустила торпеду из подводного дрона

Королевский военно-морской флот, на данный момент не имеющий боеспособных атомных подводных лодок, впервые запустил тяжёлую торпеду из беспилотного подводного дрона. Об этом 21 сентября пишет британская газета i Paper.

2026-09-22T07:19

2026-09-22T07:19

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По информации издания, испытательный запуск торпеды был выполнен на прошлой неделе."Великобритания впервые запустила тяжёлую торпеду с беспилотного подводного аппарата в рамках усилий по противодействию растущей угрозе со стороны России. Торпеда была выпущена на прошлой неделе в водах Великобритании с 12-метрового подводного беспилотника военно-морских сил, известного как Excalibur", — говорится в сообщении.Газета отмечает, что оружие, созданное совместно США и Австралией, предназначено для потопления надводных кораблей и глубоководных подводных лодок. Испытание было проведено Великобританией и США в рамках партнерства AUKUS с Австралией."Это первый случай, когда обе страны [Британия и США] выпустили торпеду с необитаемого подводного судна, а не с подводной лодки с экипажем", — уточняет i Paper.Беспилотник Excalibur, который в настоящее время проходит ходовые испытания, был построен в Плимуте и может управляться дистанционно с расстояния почти в 10 000 миль. Испытания являются частью более широкой программы по защите жизненно важных морских кабелей и трубопроводов Великобритании от враждебных сил."Россия ведёт своего рода “гибридную войну” на море, используя корабли-шпионы и скрытые подводные средства для сбора разведданных о важнейших подводных кабелях и трубопроводах Великобритании, что вызывает опасения саботажа. Правительство приветствовало успешное испытание как “значительный прорыв” в области евроатлантической безопасности и подводных возможностей НАТО", — подчёркивается в публикации.Напомним, в июне газета Telegraph со ссылкой на источники писала, что все британские атомные подводные лодки (класса Astute) выбыли из строя и в настоящее время находятся на техобслуживании. При этом новые подлодки класса Dreadnought не поступят на службу еще много лет.О способности Запада помогать киевскому режиму и некоторых аспектах СВО - в материале Дениса Рудометова Не дроны и ракеты. Станислав Крапивник о том, в чем заключается главная сила союзников Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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