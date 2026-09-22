https://ukraina.ru/20260922/znachitelnyy-proryv-v-zaschite-ot-russkikh-britaniya-zapustila-torpedu-iz-podvodnogo-drona-1083344955.html
"Значительный прорыв" в защите от русских: Британия впервые запустила торпеду из подводного дрона
"Значительный прорыв" в защите от русских: Британия впервые запустила торпеду из подводного дрона - 22.09.2026 Украина.ру
"Значительный прорыв" в защите от русских: Британия впервые запустила торпеду из подводного дрона
Королевский военно-морской флот, на данный момент не имеющий боеспособных атомных подводных лодок, впервые запустил тяжёлую торпеду из беспилотного подводного дрона. Об этом 21 сентября пишет британская газета i Paper.
2026-09-22T07:19
2026-09-22T07:19
2026-09-22T07:24
украина.ру
великобритания
британия
сша
австралия
aukus
нато
новости
флот
подлодка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/16/1083344809_0:165:1126:798_1920x0_80_0_0_c6e226eb8fceb7e1e039114977612e69.jpg
По информации издания, испытательный запуск торпеды был выполнен на прошлой неделе."Великобритания впервые запустила тяжёлую торпеду с беспилотного подводного аппарата в рамках усилий по противодействию растущей угрозе со стороны России. Торпеда была выпущена на прошлой неделе в водах Великобритании с 12-метрового подводного беспилотника военно-морских сил, известного как Excalibur", — говорится в сообщении.Газета отмечает, что оружие, созданное совместно США и Австралией, предназначено для потопления надводных кораблей и глубоководных подводных лодок. Испытание было проведено Великобританией и США в рамках партнерства AUKUS с Австралией."Это первый случай, когда обе страны [Британия и США] выпустили торпеду с необитаемого подводного судна, а не с подводной лодки с экипажем", — уточняет i Paper.Беспилотник Excalibur, который в настоящее время проходит ходовые испытания, был построен в Плимуте и может управляться дистанционно с расстояния почти в 10 000 миль. Испытания являются частью более широкой программы по защите жизненно важных морских кабелей и трубопроводов Великобритании от враждебных сил."Россия ведёт своего рода “гибридную войну” на море, используя корабли-шпионы и скрытые подводные средства для сбора разведданных о важнейших подводных кабелях и трубопроводах Великобритании, что вызывает опасения саботажа. Правительство приветствовало успешное испытание как “значительный прорыв” в области евроатлантической безопасности и подводных возможностей НАТО", — подчёркивается в публикации.Напомним, в июне газета Telegraph со ссылкой на источники писала, что все британские атомные подводные лодки (класса Astute) выбыли из строя и в настоящее время находятся на техобслуживании. При этом новые подлодки класса Dreadnought не поступят на службу еще много лет.О способности Запада помогать киевскому режиму и некоторых аспектах СВО - в материале Дениса Рудометова Не дроны и ракеты. Станислав Крапивник о том, в чем заключается главная сила союзников Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
великобритания
британия
сша
австралия
мир без границ
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/16/1083344809_0:56:1126:900_1920x0_80_0_0_0d3458ccd0fbcb27cb230fcfc029e0ea.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, великобритания, британия, сша, австралия, aukus, нато, новости, флот, подлодка, дроны, беспилотники, оружие, испытания, вмф, русофобия, мир без границ
Украина.ру, Великобритания, Британия, США, Австралия, AUKUS, НАТО, Новости, флот, подлодка, дроны, беспилотники, оружие, испытания, ВМФ, Русофобия, Мир без границ
"Значительный прорыв" в защите от русских: Британия впервые запустила торпеду из подводного дрона
07:19 22.09.2026 (обновлено: 07:24 22.09.2026)
Королевский военно-морской флот, на данный момент не имеющий боеспособных атомных подводных лодок, впервые запустил тяжёлую торпеду из беспилотного подводного дрона. Об этом 21 сентября пишет британская газета i Paper.
По информации издания, испытательный запуск торпеды был выполнен на прошлой неделе.
"Великобритания впервые запустила тяжёлую торпеду с беспилотного подводного аппарата в рамках усилий по противодействию растущей угрозе со стороны России. Торпеда была выпущена на прошлой неделе в водах Великобритании с 12-метрового подводного беспилотника военно-морских сил, известного как Excalibur", — говорится в сообщении.
Газета отмечает, что оружие, созданное совместно США и Австралией, предназначено для потопления надводных кораблей и глубоководных подводных лодок. Испытание было проведено Великобританией и США в рамках партнерства AUKUS с Австралией.
"Это первый случай, когда обе страны [Британия и США] выпустили торпеду с необитаемого подводного судна, а не с подводной лодки с экипажем", — уточняет i Paper.
Беспилотник Excalibur, который в настоящее время проходит ходовые испытания, был построен в Плимуте и может управляться дистанционно с расстояния почти в 10 000 миль. Испытания являются частью более широкой программы по защите жизненно важных морских кабелей и трубопроводов Великобритании от враждебных сил.
"Россия ведёт своего рода “гибридную войну” на море, используя корабли-шпионы и скрытые подводные средства для сбора разведданных о важнейших подводных кабелях и трубопроводах Великобритании, что вызывает опасения саботажа. Правительство приветствовало успешное испытание как “значительный прорыв” в области евроатлантической безопасности и подводных возможностей НАТО", — подчёркивается в публикации.
Напомним, в июне газета Telegraph со ссылкой на источники писала, что все британские атомные подводные лодки (класса Astute) выбыли из строя и в настоящее время находятся на техобслуживании. При этом новые подлодки класса Dreadnought не поступят на службу еще много лет.
О способности Запада помогать киевскому режиму и некоторых аспектах СВО - в материале Дениса Рудометова Не дроны и ракеты. Станислав Крапивник о том, в чем заключается главная сила союзников Украины. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.