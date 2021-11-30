Мигранты из Ближнего Востока заметны в центре Минска. Они видны возле гостиниц, решают бытовые проблемы, ходят в магазины, в рестораны, но затем отправляются на микроавтобусах, на такси в сторону границы. Об этом рассказал известный белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.

Эксперт подчеркнул, что мигранты не накапливаются в какую-то критическую массу, которая меняет облик белорусской столицы.

«Да, видно, что они появились, но счет их идет визуально скорее на десятки, чем на какое-то большее количество», — указал Дзермант.

Очевидно, что решение миграционного кризиса состоит в том, чтобы Германия, Европейский союз открыли гуманитарный коридор. Нужно договориться с белорусскими властями, чтобы эти меры были приняты, заключил собеседник издания.

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