Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, сейчас он усугубился. не совсем понятен статус этих людей. Президент Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.
Эксперт подчеркнул, что мигранты не накапливаются в какую-то критическую массу, которая меняет облик белорусской столицы.
«Да, видно, что они появились, но счет их идет визуально скорее на десятки, чем на какое-то большее количество», — указал Дзермант.
Очевидно, что решение миграционного кризиса состоит в том, чтобы Германия, Европейский союз открыли гуманитарный коридор. Нужно договориться с белорусскими властями, чтобы эти меры были приняты, заключил собеседник издания.
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