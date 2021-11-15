Миграционный кризис на польско-белорусской границе можно решить, если вывезти мигрантов в Германию - часть немецких городов уже готова их принять, утверждает белорусский политолог Алексей Дзермант

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

На границе Белоруссии и Польши собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они пытаются штурмовать заграждение и прорваться на территорию Польши.

Страны ЕС обвиняют Белоруссию в умышленном создании миграционного кризиса. Белорусские власти отвергают эти обвинения и, в свою очередь, обвиняют Польшу в жестоких действиях по отношению к мирным людям.

- Алексей, представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС примет новые санкции против Минска за якобы потворство нелегальной миграции. Президент РБ Александр Лукашенко уже пообещал жестко на них ответить. Как считаете, какова вероятность, что эти санкции примут?

— Скорее всего, какие-то персональные санкции введут, возможно и против Национального аэропорта «Минск», как было заявлено, но я сомневаюсь, что это будут секторальные экономические санкции.

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант

Пока вероятность обмена символическими, персональными санкциями выше, чем санкции секторальные.

- Ощущается ли миграционный кризис на улицах столицы? Есть ли в Минске мигранты?

— Они заметны в центре города, они возле гостиниц собираются, очевидно, какие-то бытовые проблемы решают, ходят в магазины, в рестораны, но затем отправляются на микроавтобусах, на такси в сторону границы. То есть они не накапливаются в какую-то критическую массу, которая меняет облик столицы.

Да, видно, что они появились, но счет их идет визуально скорее на десятки, чем на какое-то большее количество.

- Как считаете, чем этот кризис закончится?

— В настоящий момент большое число беженцев снялось с лагеря возле границы и направилось в польскую сторону. Я сомневаюсь, что Польша их пропустит. Не знаю, будет ли попытка прорыва, но, если будет — уверен, что поляки могут стрелять, значит будут жертвы.

Если их не пропустят, значит они снова должны вернуться в лагерь. Очевидно, что им там не очень уютно. Очевидно, что решение, чтобы Германия, Европейский союз открыли гуманитарный коридор. Нужно договориться с белорусскими властями, чтобы эти меры были приняты.

Про крестик и трусы. Осуждение Минска за миграцию противоречит основным документам ЕС © REUTERS, Leonid Scheglov/BelTA

- Как думаете, может ли какое-то количество мигрантов остаться в Белоруссии? Есть ли у них юридические возможности?

— Возможность у них есть, они могут просить убежища на белорусской территории, и в общем-то ничего этому не препятствует. Другое дело, что они этого не хотят. У них одна цель — это Германия и другие страны Западной Европы, где у них там родственники уже, возможно, есть, собратья.

Поэтому, я думаю, маленькое количество в реальности сможет остаться в Белоруссии просто потому, что они сами стремятся в другие страны.

- Как сейчас функционирует российско-белорусская граница? Не придется ли ее снова закрывать?

— Она относительно открыта: перемещаться можно только ж/д-транспортом и авиатранспортом при наличии ПЦР-теста. Сухопутная граница перекрыта российской стороной и охраняется российскими пограничниками. Поэтому сухопутным образом ее непросто пересечь. И, насколько я знаю, факты того, что мигранты шли с территории Белоруссии в сторону России не было. Наоборот были факты, что из Москвы прибывали самолеты с гражданами африканских стран, которые отправлялись на границу с Польшей.

«Все знают, но не говорят». Как Украина связана с миграционным кризисом на границе ЕС © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк - Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что миграционным кризисом Минск якобы отвлекает внимание от российских действий на границе с Украиной. Это слова уже подхватил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Как считаете, сможет ли Киев использовать такие заявления и ситуацию в целом для того, чтобы начать снова накалять ситуацию в Донбассе?

— Они могут попытаться это сделать, вопрос только в том, насколько это у них получится. Я сомневаюсь, что это пройдет бесследно со стороны тех же самых народных республик.

Но да, Украина пытается активно в своих целях использовать этот кризис, тоже на границе с Белоруссией у них какая-то активность. Но сомнительно, конечно, что это станет каким-то ключевым фактором на этом направлении.