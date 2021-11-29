В Тбилиси полицейские применили перцовый спрей для разгона протестующих, собравшихся у здания суда, где должен начаться процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашли. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщило агентство РИА Новости

Отмечается, что демонстранты забрались на забор и будку охраны суда, откуда размахивали флагами и плакатами с изображением Саакашвили. Полиция попросила их спуститься, в результате чего произошла перепалка.

После конфликта правоохранители вытеснили протестующих с прилегающей территории, несколько раз применив перцовый спрей. В ответ участники акции забросали полицейских бутылками.

"С любовью - из тюрьмы!" Зачем Саакашвили напомнил о себе Вашингтону © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На сегодня, 29 ноября, в Грузии назначен судебный процесс по делу Михаила Саакашвили. По ряду обвинений ему грозит до девяти лет лишения свободы. Ранее экс-президент Грузии прекратил голодовку, которую объявил в начале октября.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Вскоре его задержали и поместили в тюрьму, где он объявил голодовку.