Отмечается, что демонстранты забрались на забор и будку охраны суда, откуда размахивали флагами и плакатами с изображением Саакашвили. Полиция попросила их спуститься, в результате чего произошла перепалка.
После конфликта правоохранители вытеснили протестующих с прилегающей территории, несколько раз применив перцовый спрей. В ответ участники акции забросали полицейских бутылками.
Часть протестующих переместились на проспект Агмашенбели рядом с судом. Они также перекрыли движение автомобилей.
На сегодня, 29 ноября, в Грузии назначен судебный процесс по делу Михаила Саакашвили. По ряду обвинений ему грозит до девяти лет лишения свободы. Ранее экс-президент Грузии прекратил голодовку, которую объявил в начале октября.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Вскоре его задержали и поместили в тюрьму, где он объявил голодовку.