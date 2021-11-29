Джишкариани возглавила консилиум врачей, оценивших состояние психики экс-президента Грузии.
«По предварительным результатам, о которых мы можем уже говорить, у пациента подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что связано с нахождением в тюрьме и фактами насилия», — рассказала она.
При этом у Саакашвили наблюдается неврологическая симптоматика, добавила Джишкариани. Она напомнила, что «речь идет также об энцефалопатии Вернике, что является результатом голодовки».
Медик отметила, что у Саакашвили нет такого психического расстройства, чтобы он не смог сегодня явиться на судебный процесс. Однако, по мнению врачей, ему необходимо стационарное мультидисциплинарное реабилитационное лечение.
На сегодня, 29 ноября, в Грузии назначен судебный процесс по делу Михаила Саакашвили. По ряду обвинений ему грозит до девяти лет лишения свободы. Ранее экс-президент Грузии прекратил голодовку, которую объявил в начале октября.